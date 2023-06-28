Лондон, 28 июня, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Картина «Дама с веером» австрийского художника-символиста Густава Климта (1862–1918) была продана на аукционе в Европе за рекордную для произведения искусства сумму. Об этом 27 июня свидетельствуют результаты торгов аукционного дома Sotheby’s в Лондоне.

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«Дама с веером» (Dame mit Fächer) была в конечном итоге оценена анонимным покупателем в сумму £85,3 млн ($108,7 млн) и стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе. Это последний завершённый портрет кисти Климта, работу над ним он закончил незадолго до внезапной смерти от пневмонии.

Искусствоведы полагают, что портрет не создавался на заказ, а был собирательным образом «прекрасной венки», эта тема была одной из любимых в творчестве Климта.

Кроме картины кисти Климта, которая была главным лотом на аукционе, на торгах нашли своих владельцев такие произведения современного искусства, как картина Люсьена Фрейда «Ночной интерьер», бюст работы Альберто Джакометти, полотно Рене Магритта, зимний пейзаж Василия Кандинского, работы Эдварда Мунка и Сая Твомбли.

Европейский рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе в Европе до «Дамы с веером» Климта, принадлежал бронзовой скульптуре швейцарца Альберто Джакометти «Шагающий человек I». Работа скульптора была приобретена на аукционе в 2010 году за за £65 млн ($104,3 млн по курсу на тот момент времени).

Ранее ИА Регнум сообщало, что на аукционе в США было выставлено письмо автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина, в котором он сравнил себя с хоббитом. Письмо, состоящее из четырёх страничек рукописного текста, выставлено в разделе «Книги и рукописи», оно адресовано мисс Ф. Л. Перри и датировано 28 июня 1955 года.