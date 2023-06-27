Красный Лиман, ДНР, 28 июня, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия российского отряда специального назначения, совершавшего захват опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Речь идёт о боевой работе снайперской пары. Стрелки незаметно выдвинулись к месту боя и дождались завершения действий спецназа. После они поразили огневые точки и пулеметный расчет украинских военных, обеспечив подход своего отряда к опорному пункту.

Они также не дали противнику выдвинуться в ответ. Выполнив боевую задачу, снайперы выдвинулись к точке эвакуации. В Минобороны подчеркнули, что для службы снайпером требуются физическая подготовка, хорошее знание местности, умение оперативно принимать решение и владение примерами маскировки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Telegram-канал «Кремлёвская прачка» опубликовал видеозапись с моментом уничтожения разведгруппы ВСУ снайпером российского спецназа в лесном массиве на краснолиманском направлении. Большая часть украинского отряда была уничтожена.

23 июня Минобороны РФ представило рассказ стрелка с позывным Лазарь. Он сообщил, что в зоне специальной военной операции российские снайперы нейтрализуют украинских солдат, которые находятся на расстоянии более 2 км от места выстрела. Он также заявил, что обычными целями для его роты являются пулемётчики и гранатомётчики ВСУ.