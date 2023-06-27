Детройт, США, 28 июня, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Американские города Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган) возглавили мировой рейтинг городов с наиболее загрязнённым воздухом. Об этом свидетельствуют обновлённые данные портала IQAir.

Иван Шилов ИА REGNUM Детройт сегодня

Согласно обновлённым данным, в списке из сотни городов на первом месте находится Чикаго с показателем загрязнённости воздуха 176 баллов, на второй строчке расположился Детройт со 159 баллами.

В десятку городов с наиболее загрязнённым воздухом также попали Торонто (Канада), Доха (Катар), Лахор, Карачи (Пакистан), Дели (Индия), Дубай (ОАЭ), Пекин (Китай) и Инчхон (Южная Корея).

Как передавало ИА Регнум, 18 июня в канадском городе Торонто небо заволокло дымом из-за масштабных лесных пожаров в северной части Онтарио и в соседнем Квебеке. Национальное метеобюро Канады оценило уровень загрязнённости атмосферы Торонто в семь баллов по десятибалльной шкале.