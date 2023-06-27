Псков, 28 июня, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников оказались в числе военных летчиков, погибших 24 июня, заявил глава Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, размещённом в его Telegram-канале.

Pskov.ru Михаил Ведерников

По словам губернатора, оба военных служили в Псковском территориальном гарнизоне. Ведерников подчеркнул, что летчики остались верны присяге и сделали всё для защиты страны от мятежников.

Он отметил, что Россия не забудет тех, кто олицетворяет славу и честь вооружённых сил. Глава региона также выразил соболезнования семьям погибших.

Источник: Telegram-канал Михаила Ведерникова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816093" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Среди погибших 24 июня летчиков двое служили в Псковском гарнизоне

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы частной военной кампании «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным покинули полевые лагеря и вошли в Ростов-на-Дону на военной технике. Часть сил ЧВК направилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением и назвал происходящее мятежом, призвав его участников сложить оружие. Глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером вступил в переговоры с Пригожиным, и стороны договорились о деэскалации.

27 июня Владимир Путин на встрече с силовиками предложил почтить минутой молчания память лётчиков, которые погибли при отражении попытки вооружённого мятежа. Он также заявил, что семьи этих военных получат всю необходимую помощь.

Кроме того, президент распорядился наградить военнослужащих, проявивших себя во время предотвращения попытки вооружённого мятежа.