Уагадугу, 28 июня, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Не менее 31 военнослужащего погибли в результате нападения боевиков в центральной части Буркина-Фасо, передает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

Army.mil Солдат армии Буркина-Фасо

Кроме того, атака унесла жизни троих бойцов вспомогательного военизированного формирования «Добровольцы защиты Родины» (VDP). Местом происшествия стала деревня Ноака (Северо-Центральный регион).

Главной целью атаки боевиков стал отряд VDP.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Буркина-Фасо в рамках борьбы с террористами ввели комендантский час в регионах, граничащих с Того, Ганой и Мали. 13 апреля власти страны объявили всеобщую мобилизацию для противостояния джихадистам.

24 апреля в населённом пункте Карма (Северный регион Буркина-Фасо) неизвестные, одетые в форму национальной армии, убили около 60 человек