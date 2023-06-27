Стокгольм, 28 июня, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Встреча представителей Турции, Финляндии и Швеции на высшем уровне по членству Швеции в Североатлантическом альянсе пройдёт в Брюсселе на следующей неделе. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Есть надежда на позитивное решение до саммита в Вильнюсе… Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Гааге (Нидерланды).

Генсек НАТО добавил, что во встрече примут участие главы министерств иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии, а также советники по национальной безопасности.

По словам Йенса Столтенберга, Швеция уже выполнила все выдвинутые Турцией условия для вступления в Североатлантический альянс. «Пришло время ратифицировать [решение о вступлении Швеции в НАТО]», — заключил генсек.

Как передавало ИА Регнум, издание The Independent сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Стокгольм на этой неделе обсудит заявку Швеции на вступление в НАТО. Глава британского МИД проведёт встречу со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном.