Донецк, 28 июня, 2023, 01:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки зафиксировали 40 фактов обстрелов территорий Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии, на волновахском — два обстрела из артиллерии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Макеевка, Горловка, Благодатное и Владимировка. Всего со стороны ВСУ было выпущено 227 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов четыре мирных жителя Донецка получили ранения, повреждены семь жилых домостроений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины применили в районе Соледара Донецкой Народной Республики запрещённый вид химических боеприпасов для удара по позициям ВС России. По его словам, при детонации таких боеприпасов выделяется дым, вызывающий жжение при попадании на кожные покровы, а вдохнувшие отравляющее вещество теряют сознание.