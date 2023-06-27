Вашингтон, 28 июня, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Действующий американский президент Джо Байден находится под полным контролем со стороны Китая, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в штате Нью-Гемпшир, на мероприятии федерации женщин, представляющих Республиканскую партию США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению бывшего американского лидера, именно по этой причине Байден никак не реагирует на шаги КНР по отношению к Кубе. Трамп утверждает, что, если вновь станет президентом, то сразу же выдвинет Китаю требование вывезти военное и шпионское оборудование с кубинской территории в течение 48 часов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня газета The Wall Street Journal написала, что Куба и КНР заключили секретное соглашение о создании на острове китайской шпионской базы для наблюдения за США. Журналисты утверждают, что объект позволит Китаю прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где находится множество американских военных баз.

База также поможет Пекину наблюдать за движением кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов. 10 июня газета Politico сообщила, что Китай с 2019 года пользуется военной базой на Кубе для сбора разведывательной информации, касающейся США.

При этом Белый дом получал данные о расширении китайской инфраструктуры на кубинской территории в начале 2021 года, когда в Вашингтоне приступила к работе новая администрация во главе с Джо Байденом.