Трамп заявил о контроле над Байденом со стороны другого государства
Экс-президент США Трамп: Байден попал под полный контроль Китая
Вашингтон, 28 июня, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Действующий американский президент Джо Байден находится под полным контролем со стороны Китая, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в штате Нью-Гемпшир, на мероприятии федерации женщин, представляющих Республиканскую партию США.
По мнению бывшего американского лидера, именно по этой причине Байден никак не реагирует на шаги КНР по отношению к Кубе. Трамп утверждает, что, если вновь станет президентом, то сразу же выдвинет Китаю требование вывезти военное и шпионское оборудование с кубинской территории в течение 48 часов.
Как сообщало ИА Регнум, 8 июня газета The Wall Street Journal написала, что Куба и КНР заключили секретное соглашение о создании на острове китайской шпионской базы для наблюдения за США. Журналисты утверждают, что объект позволит Китаю прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где находится множество американских военных баз.
База также поможет Пекину наблюдать за движением кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов. 10 июня газета Politico сообщила, что Китай с 2019 года пользуется военной базой на Кубе для сбора разведывательной информации, касающейся США.
При этом Белый дом получал данные о расширении китайской инфраструктуры на кубинской территории в начале 2021 года, когда в Вашингтоне приступила к работе новая администрация во главе с Джо Байденом.