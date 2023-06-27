Штат Калифорния, США, 28 июня, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Процедура опознания найденных в горах Калифорнии останков завершена, тело принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу. Об этом 27 июня сообщил департамент шерифа округа Сан-Бернардино.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что судмедэксперты опознали в останках, найденных в горах Маунт-Болди 24 июня, 65-летнего британского актёра Джулиана Сэндса из Северного Голливуда. Причина смерти актёра устанавливается.

Заявление о пропаже Сэндса поступило 13 января. Актёр отправился вместе с ещё одним туристом на пешую прогулку в районе Маунт-Болди в горах на юге Калифорнии. С момента исчезновения Сэндса было проведено восемь поисково-спасательных операций, их иногда приходилось прерывать из-за погодных условий или угрозы схода лавин.

Сэндс широко известен по роли колдуна в фильме «Чернокнижник» (Warlock, 1988). Кроме того, актёр снялся в фильмах «Комната с видом» (A Room with a View, 1985), «Покидая Лас-Вегас» (Leaving Las Vegas, 1995), «Тринадцать друзей Оушена» (Ocean’s Thirteen, 2007) и сериалах «24 часа» (24, 2001–2014), «Декстер» (Dexter, 2006–2013), «Готэм» (Gotham, 2014–2019).