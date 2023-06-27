Вашингтон, 28 июня, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Украине основные боевые танки Abrams осенью этого года. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«На данный момент я не могу дать конкретную информацию по танкам. Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка танков будет осуществлена осенью», — сказал представитель Минобороны.

Патрик Райдер подчеркнул, что перед передачей танков Abrams необходимо провести их модернизацию и переоборудование, чтобы боевые машины отвечали потребностям ВСУ в зоне боевых действий.

Он добавил, что параллельно с модернизацией танков также проводится обучение украинских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить обещанные танки Abrams к началу следующего контрнаступления. Он отметил, что Соединённые Штаты Америки уже отправили часть обещанной бронетехники, в том числе и БМП Bradley.