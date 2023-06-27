Украинские пограничники задержали митрополита УПЦ
Украинские пограничники задержали митрополита УПЦ Ефрема из-за российских номеров в его телефоне
Киев, 28 июня, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Киевской области митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая), сообщил Союз православных журналистов Украины.
Пограничники стали проверять телефон священнослужителя, который якобы «был заполнен номерами российских абонентов». Кроме того, сотрудники погранслужбы утверждают, что в телефоне Ефрема содержались «данные об антиукраинской деятельности».
После этого они передали митрополита сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).
Как сообщало ИА Регнум, в декабре СБУ провела обыски у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича). 1 апреля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что против представителей Украинской православной церкви на Украине возбудили более 50 уголовных дел.
Кроме того, СБУ предъявила обвинения митрополиту УПЦ, наместнику Киево-Печерской лавры Павлу. Ему инкриминировали разжигание межрелигиозной вражды, а также «нарушение равноправия граждан» по расовой принадлежности и на основании религиозных убеждений. Помимо этого, спецслужба обвинила священнослужителя в том, что он оправдывал действия России на Украине.
Митрополит, в свою очередь, отверг все эти обвинения со стороны СБУ. 4 апреля Служба безопасности Украины обвинила в поддержке России бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви.