Киев, 28 июня, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Киевской области митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая), сообщил Союз православных журналистов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

Пограничники стали проверять телефон священнослужителя, который якобы «был заполнен номерами российских абонентов». Кроме того, сотрудники погранслужбы утверждают, что в телефоне Ефрема содержались «данные об антиукраинской деятельности».

После этого они передали митрополита сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщало ИА Регнум, в декабре СБУ провела обыски у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича). 1 апреля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что против представителей Украинской православной церкви на Украине возбудили более 50 уголовных дел.

Кроме того, СБУ предъявила обвинения митрополиту УПЦ, наместнику Киево-Печерской лавры Павлу. Ему инкриминировали разжигание межрелигиозной вражды, а также «нарушение равноправия граждан» по расовой принадлежности и на основании религиозных убеждений. Помимо этого, спецслужба обвинила священнослужителя в том, что он оправдывал действия России на Украине.

Митрополит, в свою очередь, отверг все эти обвинения со стороны СБУ. 4 апреля Служба безопасности Украины обвинила в поддержке России бывшего предстоятеля храма Изюмской епархии канонической Украинской православной церкви.