Гаага, Нидерланды, 28 июня, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Последние произошедшие события подтвердили, что Россию нельзя недооценивать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы все видели события в России в последние дни. Это внутренние российские дела, но очевидно, что незаконная агрессия… против Украины… создала новые напряжённости в России. В то же время мы не должны недооценивать Россию», — сказал Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что в свете последних событий стало ещё более важным продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку, а также укреплять коллективную оборону.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что все эти вопросы в том числе будут обсуждаться на саммите НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции в Гааге Столтенберг также заявил, что НАТО следит за ситуацией в России после попытки совершения вооружённого мятежа. По его словам, Североатлантический альянс сохраняет готовность и бдительность в связи с произошедшими событиями.