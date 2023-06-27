Москва, 27 июня, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Бывший фигурист Владислав Тарасенко, который является супругом олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, приехал домой в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом Липницкая написала в соцсетях.

Кадр из видео Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко

Тарасенко призвали в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. 25-летний спортсмен проходил военную подготовку на полигоне Алабино в Подмосковье. В ноябре фигурист отправился в зону СВО.

В 2014 году Юлия Липницкая одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Сочи. С Тарасенко она тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В июле 2020 года у Тарасенко и Липницкой родилась дочь.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года. К 1 ноября основные мероприятия в рамках мобилизации завершились. 4 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в Вооружённые силы РФ мобилизовали 318 тыс. человек.