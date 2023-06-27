Вашингтон, 27 июня, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Вопрос о сроках поставок Украине истребителей F-16 поднимать преждевременно, Нидерланды и Дания лишь готовятся начать обучение украинских пилотов. Такое заявление сделал 27 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Как пояснил представитель Пентагона, Нидерланды и Дания взялись вести программу обучения украинских военных пилотированию на F-16, но на сегодняшний день эти страны находятся в процессе «сбора деталей того, как будет выглядеть программа обучения».

Райдер отметил, что не собирается «ставить телегу впереди лошади» и заниматься спекуляциями на тему времени обучения и поставок истребителей. Представитель Пентагона указал, что предоставит всю дополнительную информацию как только она станет доступна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководство Военно-воздушных сил Дании приняло решение списать парк американских истребителей F-16 в 2025 году, а не 2027-м, как планировали ранее, чтобы ускорить их поставки на Украину.

Газета Politico сообщила, что Запад планирует поставить на Украину F-16 в начале 2024 года. Журналисты предположили, что это поручат сделать Нидерландам или Дании. Официально Пентагон пока отказывается назвать дату поставок истребителей Киеву.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя планы Запада передать Киеву F-16, заявил, что эти самолёты будут гореть так же, как уже горят поставленные на Украину танки Leopard.