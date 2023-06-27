Вашингтон, 27 июня, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин не связывался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Об этом 27 июня заявил официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

Райдер указал, что для коммуникации с Россией у США есть множество каналов и механизмов, которые можно оперативно задействовать при необходимости. Однако глава Пентагона не связывался с главой Минобороны России на минувших выходных, в том числе во время событий 24 июня, связанных с мятежом ЧВК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих, проявивших себя во время предотвращения попытки вооружённого мятежа.

В ходе обращения к военнослужащим и спецслужбам, которые обеспечивали безопасность во время вооружённого мятежа, президент России заявил, что силы Минобороны, Росгвардии, МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, а также безопасность приграничных регионов.