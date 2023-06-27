Вашингтон, 27 июня, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели в отношении одного физического и четырёх юридических лиц санкции за связи с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в министерстве финансов.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Структуры в ЦАР, ОАЭ и России… участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооружённых сил группы «Вагнер», в том числе на Украине и в Африке», — сообщили в американском ведомстве.

Уточняется, что санкционный список пополнили гражданин Российской Федерации Андрей Иванов, компании Diamville Sau, Midas Resources Sarlu (обе из ЦАР), Industrial Resources General Trading (ОАЭ) и ООО «ДМ» (Россия).

Как передавало ИА Регнум, 24 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединённые Штаты Америки могут временно отложить введение новых санкций в отношении частной военной компании «Вагнер» на фоне ситуации в России. По данным WSJ, Государственный департамент США планировал 27 числа ввести санкции из-за деятельности ЧВК в Африке.