Берлин, 27 июня, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Трансляция пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервалась выступлением президента России Владимира Путина. Запись опубликовали 27 июня на платформе YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Совместная пресс-конференция главы МИД ФРГ Бербок и её коллеги из ЮАР Наледи Пандор неожиданно прервалась, в кадре появился президент России, выступающий с речью на Соборной площади Кремля. Несколько секунд диктор пребывал в замешательстве, затем телеканал прервал трансляцию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин встретился со служащими Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые противостояли попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Встреча прошла на территории Соборной площади. Путин выступил с обращением к силовикам с крыльца Грановитой палаты.