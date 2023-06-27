Выступление Путина прервало пресс-конференцию главы МИД ФРГ Бербок
Трансляция пресс-конференции главы МИД ФРГ Бербок прервалась речью Путина
Берлин, 27 июня, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Трансляция пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервалась выступлением президента России Владимира Путина. Запись опубликовали 27 июня на платформе YouTube.
Совместная пресс-конференция главы МИД ФРГ Бербок и её коллеги из ЮАР Наледи Пандор неожиданно прервалась, в кадре появился президент России, выступающий с речью на Соборной площади Кремля. Несколько секунд диктор пребывал в замешательстве, затем телеканал прервал трансляцию.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин встретился со служащими Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые противостояли попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Встреча прошла на территории Соборной площади. Путин выступил с обращением к силовикам с крыльца Грановитой палаты.