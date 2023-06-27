Стокгольм, 27 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. По меньшей мере двое мужчин получили ранения в результате стрельбы на северо-западе шведской столицы Стокгольма, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию города.

Natalia Semenova Стокгольм

Происшествие произошло в северо-западном районе Хусбю. В совершении преступления подозревают неизвестного, который передвигался на электросамокате на месте инцидента. Затем он скрылся.

После стрельбы пострадавшие находились в сознании и разговаривали.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Стокгольме произошла стрельба на станции метро Farsta. Инцидент привел к гибели одного подростка, и ещё три человека получили ранения. После преступления задержали двоих мужчин, пытавшихся скрыться на автомобиле.

12 июня в деревне Сен-Эрбо во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку после ссоры с её родителями. Отец убитой получил тяжёлое ранение и попал в больницу в критическом состоянии.