В Стокгольме неизвестный на самокате ранил при стрельбе двоих мужчин
На северо-западе Стокгольма произошла стрельба, двое мужчин получили ранения
Стокгольм, 27 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. По меньшей мере двое мужчин получили ранения в результате стрельбы на северо-западе шведской столицы Стокгольма, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию города.
Происшествие произошло в северо-западном районе Хусбю. В совершении преступления подозревают неизвестного, который передвигался на электросамокате на месте инцидента. Затем он скрылся.
После стрельбы пострадавшие находились в сознании и разговаривали.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Стокгольме произошла стрельба на станции метро Farsta. Инцидент привел к гибели одного подростка, и ещё три человека получили ранения. После преступления задержали двоих мужчин, пытавшихся скрыться на автомобиле.
12 июня в деревне Сен-Эрбо во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку после ссоры с её родителями. Отец убитой получил тяжёлое ранение и попал в больницу в критическом состоянии.