Москва, 27 июня, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Росгвардии нужны танки и артиллерия, чтобы эффективней противостоять силам противника в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 27 июня заявил журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, сообщило РИА Новости.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений», — подчеркнул он.

Грибакин также отметил, что Росгвардия является преемником внутренних войск МВД, у которых были танковые части до реформы, проведённой в начале 2000-х.

Как сообщало ИА Регнум, глава Росгвардии Виктор Золотов сегодня, 27 июня, заявил, что в ведомстве планируют ввести танковые войска. Он уже обсуждал этот вопрос президентом Владимиром Путиным. Сроки решения вопроса зависят от финансирования.

Золотов также сообщил, что на вооружении Росгвардии уже есть вертолёты и артиллерия, но нужны новые виды вооружений.