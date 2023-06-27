Казахстан, 27 июня, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Чемпион мира по тяжёлой атлетике и заслуженный мастер спорта Казахстана Владимир Седов умер в 35 лет. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба казахстанской Федерации тяжёлой атлетики.

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Тело спортсмена обнаружили у него дома, в селе Достык в Каратальском районе. Признаки насильственной смерти на его теле не найдены.

На протяжении спортивной карьеры Седов выступал в категории до 94 кг. Он завоевал статус чемпиона мира в 2009 году, после того как годом ранее на Олимпийских играх занял четвёртое место. Седов четырежды становился чемпионом Казахстана. В 2016 году Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что его допинг-пробы, взятые во время Олимпиады, показали неблагоприятный результат, поэтому его дисквалифицировали на восемь лет и аннулировали результаты, достигнутые в период с 2008 по 2016 год. Свою вину Седов категорически не признавал, но обжаловать решение отказался, по его словам, из-за отсутствия средств.