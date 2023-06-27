Вашингтон, 27 июня, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер 27 июня заявил, что страна согласилась на вывоз чартерным рейсом российских дипломатов. Миллер отметил, что аналогичного подхода ожидают от Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов, ожидая, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для наших дипломатов и грузов», — заявил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт Ил-96 из правительственного отряда вылетел в Вашингтон, чтобы забрать из США российских дипломатов. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что СМИ по непонятным причинам заинтересовались бортом, но никакой сенсации в нём нет. По словам Захаровой, речь в этом случае идёт не о высылке, а об ограничениях американской стороны в работе российских загранучреждений.