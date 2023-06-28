Москва, 28 июня, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) и 24 партнера подписали соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт». Партнерами МТШ стали ведущие компании и вузы, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы МТШ будет развивать обучение с вузами и компаниями

«Развитие такого сложного и стратегически важного направления, как «Беспилотный транспорт», требует создания особой образовательной инфраструктуры в партнерстве с высококвалифицированными специалистами», — пояснил Овчинский. Он добавил, что в рамках программы будут готовить кадры в сфере беспилотного управления для столичной промышленности.

Разработкой образовательных курсов займутся специалисты из университета МИСИС, Московского технического университета связи и информатики, Московского физико-технического института, Московского авиационного института, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и других. Кроме того, в развитии программы примут участие эксперты столичных предприятий — производителя гражданских беспилотных вертолетов «Аэромакс», авиастроительной компании — корпорации «Иркут», изготовителя систем охраны «БГ-Оптикс» и других.

Ранее Владислав Овчинский и первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, чья цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Всего в МТШ планируют открыть девять направлений обучения, среди которых «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Беспилотный транспорт» и другие.