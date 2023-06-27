Будапешт, 27 июня, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 27 июня, что Евросоюз столкнется с серьёзными проблемами, если будет придерживаться сокращения экономических связей с Китаем.

Иван Шилов ИА Регнум Петер Сийярто

«Политических лидеров в Европе не интересует развитие взаимосвязей с Китаем. Напротив, их интересует разрыв хозяйственных связей или сокращение рисков, что, по нашему мнению, будет в действительности горьким самоубийством европейской экономики», — заявил он на совещании Всемирного экономического форума в Тяньцзине.

По словам Сийярто, совместное будущее ЕС и Китая зависит от готовности Европы обратиться к здравому смыслу. Министр также отметил, что Китай не следует воспринимать как соперника, а надо, например, попытаться расширить сотрудничество в сфере производства электромобилей. Кроме того, Венгрия поддерживает мирные инициативы Китая по Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководство ЕС близко к расколу по вопросу Китая из-за давления США. В своей статье издание Politico отметило, что верхушка Европейского совета настаивает на менее конфронтационном подходе к Китаю, с прокитайской позицией выступают Германия, Венгрия и Греция. Но при этом существует большой риск конфликта между США и КНР из-за обстановки вокруг Тайваня.

Странам G7 также не удаётся прийти к согласию с Евросоюзом в отношении Китая. В частности, они спорят, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях. Чиновники из ЕС настороженно и с опаской относятся к прямым высказываниям против Китая, так как считают, что попытаться «изменить поведение» КНР — более рационально. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласились с его предложением пересмотреть стратегию в отношении КНР с учётом «эволюции её траектории во внешней политике».