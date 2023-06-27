Белгород, 27 июня, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Бойцы «Ахмата» предотвратили попытку украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской области. Об этом 27 июня рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ДРГ пыталась зайти на территорию области накануне. Однако российские бойцы, собрав всю необходимую развединформацию, успешно накрыли артиллерийским огнём противника.

«Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — написал Кадыров в Telegram.

Он также указал, что начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов всегда тщательно продумывают противодействие противнику. В результате бойцы «Ахмата» успешно решают боевые задачи в своей зоне ответственности — в направлении Щетиновки и Богун-Городка.

15 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» уже начали охранять границу в Белгородской области. Он заверил жителей районов, прилегающих к украинской границе, что те, кто посягнёт на российскую границу, получат молниеносный ответ.

Белгородская область ранее неоднократно становилась объектом нападения украинских диверсантов. Как сообщало ИА Регнум, одна из ДРГ атаковала Белгородскую область 4 июня. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, террористы вошли в Новую Таволжанку, там завязался бой. В Минобороны впоследствии сообщили об уничтожении диверсантов.