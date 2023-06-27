Киев, 27 июня, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за городских бомбоубежищ, непригодных для использования. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба украинского кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины об объявлении выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о привлечении должностных лиц к ответственности за ненадлежащее содержание бомбоубежищ.

Как сообщало ИА Регнум, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о непригодности каждого четвёртого бомбоубежища в стране. Они оказались либо неподготовленными, либо закрытыми. Он проверил более 4800 убежищ на Украине после того, как киевляне не смогли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Закрытым в городе оказалось каждое второе укрытие. Некоторые чиновники предложили Кличко уйти в отставку.

При этом киевские чиновники закупили в бомбоубежища барабаны из натуральной кожи на $24 тыс. 306 барабанов закупила Днепровская районная администрация. Цель закупки, указанная в тендере, — «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог». Вместе с барабанами чиновники приобрели и 153 комплекта палочек к ним.