Москва, 27 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой 27 июня заявил о готовности экономически помочь Кубе, находящейся в условиях торгово-экономической блокады США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — заявил глава Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против порядка, навязанного желанием коллективного Запада продвигать неоколониальные принципы существования за счёт порабощённых стран.

Перед этим министр обороны назвал Кубу важнейшим союзником России в Карибском регионе. Он отметил, что своё отношение к России кубинская сторона подтвердила в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине. Шойгу обратил внимание и на то, что многочисленность кубинской делегации свидетельствует о настрое обсудить широкий спектр вопросов.