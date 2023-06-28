Москва, 28 июня, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Такое маленькое и незначимое государство, как Эстония, не могло самостоятельно принять решение о создании схемы использования замороженных российских активов для помощи Украине, ситуация больше похожа на указ «сверху» — от США. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о подготовке юридической схемы использования замороженных в республике активов России для помощи Украине. Каллас выразила надежду, что эстонскую схему примут в Европейском совете. Согласно разработанному плану, замороженные российские активы начнут работать для восстановления Украины в авансовом порядке. Если Россия в будущем решит восстанавливать украинские территории, то, по эстонской задумке, сможет получить компенсацию за своё отобранное в Эстонии имущество.

По мнению экономиста и политолога, Эстония — слишком несамостоятельное государство, чтобы предлагать и разрабатывать подобные решения.

«Эстония готовится нанести России оскорбление политического характера, на которое пока не решаются другие государства. Эстонские власти получили поручение от США попытаться вскрыть ещё один фронт напряжённости для России и заставить нас как-то на это реагировать», — отметил Колташов.

Эксперт допустил, что предполагаемая схема может действительно обрести законные основания на территории Эстонии, и тогда России будут сложно вернуть назад замороженное имущество. В этом случае будут важны ответное решение российского МИД и серьёзные меры в отношении Эстонии.

«Российские средства суверенны, а потому это война. Мы можем разорвать дипломатические отношения с этой республикой. А если отзовём назад её суверенитет, то перестанем считать её отдельным государством, и Эстонии, маленькой, гаденькой страны, для нас просто не будет. Мы можем изменить статус Эстонии, поэтому им не стоит так шутить и проверять нас на реакцию», — рассказал политолог.

По словам Колташова, сейчас важна правильная и жёсткая реакция России, иначе другие европейские страны, бывшие советские республики, возьмут на вооружение схему Эстонии. США же, как считает эксперт, при помощи действий более маленьких стран пытаются спровоцировать Россию.

Ранее, 26 июня, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Германия выступила против планов Европейского союза о передаче замороженных активов Банка России на восстановление Украины. В ФРГ опасаются больших юридических последствий, а также сложных финансовых вопросов. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил такое поведение немцев тем, что это может быть чревато резким оттоком инвесторов из ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что присвоение доходов от замороженных российских активов для передачи их Киеву может способствовать подрыву доверия к евро в мире. По мнению специалистов ЕЦБ, в случае отъёма процентных доходов центробанки других стран могут отказаться от использования европейской валюты.

ЕС и США заморозили активы Банка России после начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года Минфин сообщил, что их объём составляет порядка $300 млрд. Еврокомиссия указывала на то, что длительное время ищет и не может найти легальные основания для отъёма российских активов, а Польша и Британия неоднократно предлагали передать эти средства «на восстановление Украины».