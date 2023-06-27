Москва, 27 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой 27 июня назвал Кубу важнейшим союзником России в Карибском регионе.

Иван Шилов ИА Регнум Куба

«Своё отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине», — заявил глава Минобороны РФ.

Шойгу отметил подъём российско-кубинских отношений и достижение высоких темпов развития двустороннего политического диалога. В 2023 году Кубу посетили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Россия и Куба планируют совместное развитие нескольких военно-технических проектов.

«Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов», — обратился Шойгу к кубинским делегатам.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Россия и Куба подписали ряд соглашений по укреплению сотрудничества. Страны заключили их по итогам межправительственной комиссии в Гаване. На 20-м заседании комиссии присутствовал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Кубы Рикардо Кабрисас.