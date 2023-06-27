Санкт-Петербург, 27 июня, 2023, 18:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девушка заставила посетителя автозаправочной станции заплатить за приобретённый ею товар. При этом мужчине она пригрозила кухонным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл накануне вечером, 26 июня, в магазине на АЗС​ на проспекте Большевиков. Войдя в магазин, девушка взяла с прилавка​ сигареты и зажигалку, но вместо оплаты показала кассиру кухонный нож. Оружием покупательница пригрозила и мужчине, который подошёл к кассе​ оплатить топливо, и предложила​ оплатить её товары. Молодой человек спорить не стал.

Когда девушка вышла из магазина, работники заправки нажали тревожную кнопку. На улице её уже ждал прибывший наряд Росгвардии.

Девушку доставили в отдел полиции, но она вела себя так неадекватно, что ей вызвали скорую.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня в Москве мужчина напал с ножом на жену и дочь и серьёзно их ранил. Женщины смогли выбежать в подъезд, глава семьи погнался за ними до третьего этажа, но они спрятались в квартире соседа. На такой поступок мужчина мог пойти из-за нежелания разводиться с супругой.

В мае во время торжественной линейки в Иловлинской школе №1 Волгоградской области ученик 11-го класса ударил ножом одноклассницу. Школьницу с порезом доставили в районную больницу.