Москва, 27 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Когда командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прогнозирует, что контрнаступление ВСУ продлится ещё несколько недель, он прав, потому что украинская армия стремительно теряет личный состав. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июня заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, сколько наёмников ни сражалось бы на стороне Киева, не они решают судьбу этого наступления. И хотя США и их союзники снабжают Украину боевой техникой и боеприпасами, обеспечить её людьми они не сумеют. А людей у ВСУ всё меньше. Плюс нет авиации, без которой наступление становится и вовсе бессмысленным.

«Они бьются, как волна о скалу. Ни один украинский солдат ещё не дошел до первой траншеи нашей обороны», — констатировал Литовкин.

По его словам, наступление не могло оправдать надежд по той простой причине, что его организаторы пренебрегли элементарными законами военных действий. А именно: нельзя наступать, если у тебя нет преимущества в воздухе. Или хотя бы паритета — равного соотношения истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, ударных вертолётов. В противном случае бронетехника оказывается перед противником как на ладони и он будет уничтожать её ударами с воздуха. Особенно если этой авиации противостоит лишь слабая ПВО.

«Но Украина это сделала. Однако не потому что ВСУ руководят идиоты, но потому что их заставляли и требовали успехов. Тем более они хотели добиться явных успехов накануне саммита НАТО в Вильнюсе», — сказал Литовкин.

При этом он согласился, что Запад может дать Киеву боевую авиацию, но это не изменит ситуацию кардинальным образом.

«Вопрос в том, где она будет дислоцироваться? — поинтересовался эксперт. — Авиация — это не танк. На землю её не поставишь. Для авиации нужна хорошо развитая инфраструктура: аэродромы, ангары, радиолокационные станции, станции технико-эксплуатационного обслуживания и многое другое. Как только они такое создадут, мы всё это расколошматим. Если же они будут вылетать с территории Польши и Румынии, то мы их будем сбивать».

Ранее ИА Регнум сообщало том, что группировка «Юг» ВС России сорвала атаки штурмовиков ВСУ на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях.

Между тем на Западе звучат всё более тревожные прогнозы по поводу шансов Киева добиться успехов на поле боя. Как заявил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон, Украина на многие годы потеряет территории, уступленные в ходе вооружённого конфликта, если не сможет добиться результатов в течение ближайших недель.

Тем временем Вооружённые силы Украины уже были вынуждены перебросить в район Гуляйполя Запорожской области силы стратегического резерва. По некоторым оценкам, потери украинских войск при попытке провести контрнаступление в зоне специальной военной операции составили 15 тысяч военных.