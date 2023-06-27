Москва, 27 июня, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Реальные потери украинской армии на фронте гораздо больше, чем официально сообщает Киев. Об этом 27 июня сообщил РИА Новости пленный военный медик из 65-й бригады 3-го батальона ВСУ Владимир Дейнис.

Иван Шилов ИА Регнум

«В три–четыре раза больше, чем они говорят в сводке за день, за месяц, это точно», — рассказал он.

Дейнис рассказал, что когда ВСУ стали наступать, то потерь стало гораздо больше. Он сравнил это с зачисткой военных. Его подразделение осталось без спецтехники для вывоза раненых — она просто куда-то пропала.

«Просто пустили нас в расход… Просто нет слов», — возмутился украинец.

Медик сообщил, что его взяли в плен бойцы батальона «Ахмат». Командир Дейниса получил серьёзные ранения, его не получилось бы спасти без посторонней помощи. Медик также рассказал, что в плену с ними хорошо обращаются.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 27 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ с тех пор, как пытаются провести контрнаступление, потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Только на ореховском направлении, которое Киев выбрал основным для удара, за последнюю неделю враг потерял 280 единиц техники, в том числе 41 танк и 102 бронемашины.

Ранее Путин сообщил, что соотношение потерь в личном составе у ВСУ в 10 раз больше, чем у российской армии. По данным Минобороны, в течение 26 июня ВСУ потеряли на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях порядка 540 человек.

Наличие проблем у Киева признают и на Западе. Так, американская газета Politico обратила внимание на огромные потери ВСУ. Кроме того, сообщалось о больших потерях ВСУ в военной технике. В успехе Киева усомнились и опрошенные WP эксперты. По их мнению, российская линия обороны замедляет наступление, создавая серьёзные препятствия для ВСУ, и заставляет украинцев атаковать по узким тропинкам, что позволяет российским военным перегруппироваться и наносить по ним более точные удары.