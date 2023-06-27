Дублин, 27 июня, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Украинский актёр Александр Греков попал в больницу после спектакля киевского театра в ирландском Дублине. Как сообщила газета Irish Mirror 27 июня, на сотрудника театра имени Леси Украинки напала группа злоумышленников, его сильно избили и покусали.

Александр Греков

Нападавшие ― двое мужчин и три женщины ― пытались отобрать у артиста сигареты, когда он вышел покурить у главного входа театра после финального представления вечером 24 июня.

«Они разбили бутылку об его голову… Еще какая-то девушка покусала его», — рассказала представитель украинского культурного учреждения Анастасия Павленко.

Актёра госпитализировали, ему наложили несколько швов на лицо.

«Это был неспровоцированный, случайный акт бездумного насилия, после которого актеру пришлось наложить швы и лечиться в больнице», — заявили в театре Аббатства.

Ирландский театр также осудил действие нападавших и выступил «против издевательств и насилия такого рода». В учреждении добавили, что Греков успешно восстанавливается после нападения. Накануне, 26 июня, он уже покинул Ирландию, чтобы вернуться в Киев.

Злоумышленников разыскивают, расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил женщину и её спутника за отказ дать сигарету в Чехии.