Москва, 27 июня, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили 27 июня в Министерство иностранных дел России после заявлений посла Израиля на Украине. В ведомстве заявили представителю израильского диппредставительства о важности усилий против попыток обелить нацизм.

Иван Шилов ИА REGNUM

МИД сообщил, что Крауса пригласили из-за публичных высказываний посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, который заявил о невозможности остановить на Украине процесс обеления пособников нацистов.

«Россия и Израиль немало потрудились вместе над тем, чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории и «прославления» приспешников нацистских карателей. Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами военных преступников Бандеры и Шухевича», — сообщили в ведомстве.

С временным поверенным также обсудили российско-израильские взаимоотношения и подтвердили настрой на их развитие.

Посол Бродский, говоря о том, что нацистских соратников на Украине воспринимают действительно как героев, отметил, что остановить процесс их восхваления и обеления в настоящее время вряд ли возможно.

Его слова раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она посоветовала Бродскому помнить про Холокост не только потому, что он случился, но и для того, чтобы его не случилось более никогда. Дипломат напомнила, что под руководством тех, кого сегодня героизируют на Украине, во время немецкой оккупации уничтожили около 1,4 млн человек. Захарова также отметила, что если, по мнению Бродского, Киев имеет право на таких героев, то это уже проблема МИД Израиля, так как, по её мнению, никто не имеет право на таких героев.