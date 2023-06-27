Лисичанск, ЛНР, 27 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Жительница Лисичанска Луганской Народной Республики Ольга Рудая рассказала 27 июня, как украинские боевики хотели «казнить» её за поддержку спецоперации России на Украине. Она поделилась, что город, когда он находился под контролем Киева, обклеивали объявлениями с призывом сообщать о «сепаратистах». Соседка Рудой решила сдать её за пророссийскую позицию.

Кадр из видео

«В 2015 году соседка меня просто сдала. Она, в принципе, правду сказала, мы помогали ополчению в 2014 году, как только начиналось только всё это, когда защита нашего Донбасса начиналась», — рассказала женщина.

К ней домой пришли вооружённые боевики украинского батальона «Луганск-1». Они забрали женщину с собой и, как она заявила, целенаправленно повели расстреливать к берегу реки со связанными руками. Повернув её лицом к воде, боевики передёрнули затворы.

«Я им сказала: «В лицо стреляйте, или вам стыдно? Вы же всё равно меня убьёте». Было очень страшно, у меня шок был. Когда смотришь в это дуло. Особенно никакого отношения я к оружию не имела и в руках никогда не держала. Было очень страшно. Сердце вылетало», — рассказала Рудая РИА Новости.

После этого её ударили прикладом по голове, и она упала в реку. Боевики открыли огонь по воде и ранили женщину. Националисты посчитали, что выполнили свою работу, и ушли. После этого Рудую спасли местные жители. Она подчеркнула, что боевики творили в Лисичанске беспредел, считая мирных граждан расходным материалом. Женщина всё время надеялась только на защиту российских военных.

«Держало только ожидание прихода России», — сказала она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что киевские боевики подвергли пыткам ополченца из ДНР. Леонида Кудрявцева освободили из плена ВСУ, и он рассказал об их бесчеловечной жестокости. Мужчина рассказал, что его истязали в гараже на территории неизвестного ему посёлка. Чтобы не сбежал, ему повредили ножом ногу. Боевики избивали его и требовали информацию о количестве и расположении военной техники и живой силы ополченцев. Кудрявцева пытали током и отрезали палец. Подобные свидетельства вернувшихся из плена подтверждают многочисленные нарушения украинскими военными международных требований об обращении с военнопленными.