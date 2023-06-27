Вашингтон, 27 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Американский актер британского происхождения Николас Костер, который известен по исполнению роли Лайонела Локриджа в телесериале «Санта-Барбара», скончался на 90-м году жизни. Об этом 27 июня сообщило издание The Mirror со ссылкой на его дочь Диннин Костер.

ТАСС/Verwendung weltweit picture alliance Актёр Николас Костер

По словам женщины, её отец ушёл из жизни в одной из больниц в штате Флорида. При этом причины его смерти не уточняются.

Коллега актёра по сериалу «Санта-Барбара» Адольфо Мартинес, исполнявший роль Круза Кастильо, написал, что для него было честью работать с Костером.

Николас Костер родился 3 декабря 1933 года в Лондоне, однако детство провёл в США. Затем он изучал актёрское мастерство в британской Королевской академии драматического искусства и у Ли Страссберга в Нью-Йорке, после чего выступал на Бродвее и в лондонском Victoria Theatre.

Первую роль на телевидении исполнил в мыльной опере «Молодой доктор Мэлоун», а затем снимался в сериалах «Тайная буря», «Другой мир», «Сомерсет», «Одна жизнь, чтобы жить», «Все мои дети», «Санта-Барбара», «Новичок: Федералы» и др. Также сыграл в роли фильмах «Вся президентская рать», «Маленькие прелестницы», «Большой бизнес» и др.