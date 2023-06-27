Москва, 27 июня, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего полицейского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили 27 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бывшего полицейского суд признал виновным в получении взятки, в том числе с вымогательством в крупном размере (статья 290 УК РФ).

Как установило следствие, подсудимый, занимая в Подмосковье должность начальника одного из подразделений органов внутренних дел, брал взятки за оказание общего покровительства и попустительства по службе.

Незаконные вознаграждения он принимал деньгами и колесными дисками. Общая сумма взяток превысила 1 млн 300 тысяч рублей, отметили в СК.

«Приговором Тверского районного суда Москвы подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет отметил также, что в рамках расследования уголовного дела сотрудники ведомства провели десятки допросов и очных ставок, обыски по месту жительства бывшего полицейского.

Кроме того, возбудили отдельное уголовное дело против одного из взяткодателей. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля пресс-служба СК сообщила о возбуждении уголовного дела против должностных лиц ростовского управления МВД. В деле фигурируют больше 20 человек.

Сотрудники правоохранительный органов, включая бывшего замначальника полиции по охране общественного порядка городского управления МВД Дмитрия Рыбалко, в 2015 году организовали преступное сообщество в областном центре.

Группировка занималась сбором взяток с торговцев взамен на избежание ответственности за нарушения. Общая сумма достигла 25 млн рублей.