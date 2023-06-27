Москва, 27 июня, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Сообщения о том, что ряд чиновников пытался покинуть Россию во время попытки мятежа предпринимателя Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», нуждаются в проверке. Об этом 27 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он попросил главу комитета по безопасности Василия Пискарёва вместе с правоохранительными органами выяснить, кто вылетел из страны или пытался это сделать в прошедшие выходные.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул её, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо», — сказал глава Думы.

Володин поручил проверить тех, кто занимает важные должности в государственных структурах и на предприятиях, выяснить, где они были, когда в стране накалилась обстановка. Он считает, что эти данные нужно сообщить общественности.

«Надо посмотреть, если кто-то сделал такой шаг, неблаговидный поступок, не по пути тогда госслужба, занятие должности», — сказал Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой составить списки чиновников и бизнесменов, вылетевших из России в условиях угрозы от «Вагнера». Кроме того, он заявил, что нужно выяснить причину вылета, чтобы пресечь фейки.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня подтвердил, что Пригожин прибыл в республику. Глава государства подчеркнул, что предоставил ему гарантии безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вагнеровцы могут пойти на службу в Минобороны, уехать в Белоруссию, а также вернуться к гражданской деятельности в России. Он отметил, что эти бойцы являются патриотами, что доказали на поле боя.

Пригожин 24 июня вывел подразделения ЧВК «Вагнер» из мест расположения. Часть их вошла в Ростов-на-Дону, другая — отправилась в сторону Москвы. Предотвратить масштабный конфликт помогло участие Лукашенко. По согласованию с Путиным он договорился с Пригожиным об условиях деэскалации ситуации.