Москва, 28 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Период активности змей чаще приходится на весну, но из-за комфортной погоды начала лета и повышенной влажности процесс гона у рептилий затянулся. Настоящее нашествие змей в последние дни наблюдаются в Москве и области. Как рассказал герпетолог, ветеринар, экзопатолог Ян Максимов ИА Регнум, при встрече со змеёй не нужно паниковать и пытаться самим разобраться с рептилией, лучше сразу обращаться в МЧС или звонить на горячую линию.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее жители столичных регионов и СМИ сообщили о том, что змей находят в самых неожиданных местах — возле дома, на проезжей части, во дворах. Местные жители заметили, что количество рептилий возросло. Отмечалось, что наиболее острая ситуация наблюдается в поселении Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

Как отметил герпетолог Максимов, активизация змей — это естественный процесс, который обычно приходится на конец весны, когда происходит гон — период созревания и размножения.

«Из-за того, что май и июнь выдались прохладными в Москве и области, то возникли благоприятные условия для размножения змей. В период гона рептилия активно ищет себе партнёра для размножения и стремится занять для этого прохладное и влажное место. Поэтому они так расплодились», — объяснил Максимов.

Эксперт отметил, что змеи предпочитают более высокие температуры и влажную среду, и погода в Москве и области сейчас для них достаточно комфортная. Кроме того, сейчас в черте города теплее, чем за его пределами, поэтому змеи пока прижились в городской среде, где можно получить больше солнца. При этом герпетолог отметил, что в Центральном федеральном округе из числа опасных змей встречаются только гадюки.

«В естественной среде у нас встречаются только гадюки. Они смертельно опасны для человека, поэтому лучше обходить их стороной и не пытаться справиться с ними самостоятельно. Другие опасные змеи не водятся здесь и могут оказаться только чьим-то сбежавшим питомцем», — рассказал эксперт.

Он отметил, что при встрече со змеёй нужно обращаться в МЧС или по телефону горячей линии Мосприроды.

«Не надо сразу пытаться причинить вред змее, забивать её. Это может быть чья-то сбежавшая рептилия. Паниковать не надо, собирать вокруг народ не надо, лучше сразу звонить в МЧС. И если вы не разбираетесь в змеях, то не пытайтесь понять, разглядеть и не дай бог взять в руки змею, чтобы определить, какая перед вами — опасная или нет», — предупредил Максимов.

Герпетолог рассказал, что сами змеи — гадюки, ужи — по своей природе не могут напасть первыми на человека. Главное правило при встрече со змеей — это не трогать и отойти. Как отметил эксперт, гадюка может укусить только в целях защиты, если, например, наступить на неё случайно. Максимов также предостерёг от любых попыток схватить змею, отогнать или ударить её палкой, это может спровоцировать агрессию.

Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что жара и засуха стали причиной появления большого количества змей в Новой Москве. По его словам, пресмыкающиеся приползают к домам в поисках воды и прохлады.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Коломне врачам удалось спасти десятилетнюю девочку после укуса гадюки. Ребёнок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось оперативно оказать пострадавшей всю необходимую помощь. В середине апреля жительница Москвы оказалась в больнице после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца.