Женева, Украина, 27 июня, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Украинские власти в 2022 году без всяких оснований задержали 87 российских моряков гражданских судов, находившихся на судоремонтных заводах в Измаиле в Одесской области, и удерживали их там около восьми месяцев. Об этом говорится в отчёте, подготовленном сотрудниками Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) и опубликованном 27 июня на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы отчёта отметили, что подобные действия нарушают международное гуманитарное право (МГП). Украинская сторона задержала 79 мужчин и восемь женщин. В ООН подчеркнули, что в результате один человек скончался.

«УВКПЧ обеспокоено тем, что, если лишение свободы моряков было предпринято или продлено специально с целью обмена их на украинских военнопленных или задержанных гражданских лиц, этот инцидент может представлять собой захват заложников по трактовке МГП», — говорится в сообщении.

В ООН отметили, что задержание моряков не имело юридических оснований, так как им не предъявили обвинения. Их захват никак не объяснили, что нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Морякам не назвали причину задержания, и они не могли её даже оспорить. Сотрудников ООН не пустили к захваченным россиянам.

«Местные власти не предоставили нам доступ, мы связались с центральными властями, никто не объяснил нам, почему они не предоставят нам доступ», — сообщили авторы документа.

Они подчеркнули, что в результате российских моряков обменяли на военнопленных, хотя те не были таковыми.

Как сообщало ИА Регнум, в УВКПЧ ООН также сообщили, что зафиксировали десятки случаев, когда украинские силовики без оснований задерживали мирных жителей и пытали их. Преступления совершали как правоохранители, так и военнослужащие ВСУ. В ООН подтвердили 43 случая таких пыток.

Ранее в ЛНР сообщили о состоянии российских военнопленных, которых вернули из украинского плена. Они перенесли множество пыток и издевательств, не получили необходимой медицинской помощи. Многие получили серьёзные осложнения в плену.

Кроме того, украинские военные берут в плен гражданское население. Во время вторжения на территорию Белгородской области украинские террористы захватили мирных жителей. 21 июня 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что из плена освободили более 30 человек, но ещё не всех удалось вернуть.