Ивано-Франковск, Украина, 27 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. На Украине пытались убить известного криминального авторитета. Об этом 27 июня сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА Регнум

Покушение на Ивана Климовича по прозвищу Храм совершили в Ивано-Франковске. Как видно на опубликованных местными СМИ кадрах, снайпер выстрелил в него, когда мужчина подошёл к окну в спортзале. Криминальный авторитет получил ранение в область брюшной полости. Его увезли в больницу.

По данным канала, он причастен к целому ряду инцидентов. Так, в 2019–2020 годах банда взяла под контроль центральный рынок Ивано-Франковска. Осенью 2021 года в Черновцах бандиты расстреляли автомобиль, ранив мужчину и женщину. В январе 2022 года участники группировки взорвали автомобиль BMW в селе Криховцы под Ивано-Франковском.

Группировку задержали в летом 2022 года в центре Ивано-Франковска. Участников банды заподозрили в похищении предпринимателей, угрозах убийством и требовании переписать фирму на их подставное лицо. Климовича тогда отправили под ночной домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, зимой 2023 года на территории элитного посёлка в Барвихе обнаружили тело 22-летнего молодого человека с огнестрельным ранением в голову. Как сообщил источник ИА Регнум, отец погибшего — известный бизнесмен на Украине, который в 90-х руководил крупной группировкой и даже был судим за то, что занимал высшее положение в преступной иерархии.

В феврале текущего года в Запорожской области спецслужбы пресекли деятельность преступной группы. Члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств.