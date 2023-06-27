Брюссель, 27 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлят ещё на один год, сообщил портал Euractiv.

Global Look Press/IMAGO/M. Popow Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Как рассказали дипломатические источники в НАТО, вероятно, мандат Столтенберга продлят на заседании 28 июня. Такое решение ожидается из-за того, что в альянсе нет единого мнения о преемнике действующего генсека.

При этом издание упомянуло таких потенциальных кандидатов, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава испанского правительства Педро Санчес.

Свою роль играет и геополитическая обстановка, в том числе ситуация на Украине.

«Небезопасно менять капитана во время шторма», — заявил высокопоставленный представитель НАТО, когда его спросили о предстоящем решении.

Издание привело мнение, согласно которому сейчас альянс не хочет отвлекаться на согласование новой кандидатуры, предпочитая сосредоточиться на решении вопросов, связанных с Украиной.

Также отмечается, что свою роль сыграла ситуация на Украине: если бы Киев в ходе контрнаступления достиг перелома к саммиту альянса, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, это могло бы повлиять на ситуацию с генсеком.

Генсеком НАТО Столтенберг стал в 2014 году, 1 октября 2022 года истёк срок его полномочий, однако его мандат решили продлить на год — до 30 сентября 2023 г.

В феврале 2023 года официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не планирует добиваться продления полномочий ещё на год.

В начале апреля появилась информация о возможном продлении полномочий Столтенберга на посту генсека альянса. Как сообщил знакомый с ситуацией источник, такой вариант исключать нельзя.