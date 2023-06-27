Минск, 27 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют. Об этом он сказал 27 июня в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики.

РИА Новости/Гавриил Григоров Министр обороны России Сергей Шойгу

Белорусский лидер пояснил, что, несмотря на попытки бизнесмена Евгения Пригожина указать на ошибки, якобы допускаемые военным руководством России в ходе спецоперации, критика в отношении главы Минобороны не обоснована.

«Когда ситуация начала развиваться, мы видели и думали, что рассосётся, а она не рассосалась. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии упомянул, что немалую роль в организации переговоров с Пригожиным сыграли заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. Лукашенко назвал Евкурова очень отважным человеком и подчеркнул, что он очень многое сделал в урегулировании попытки вооружённого мятежа.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 24 июня ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооружённого мятежа. Бойцы приехали на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся вооружённым мятежом и подчеркнул, что власти не допустят раскола страны. Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, после которых ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Во вторник, 27 июня, Путин обратился к силовикам, не допустившим худший сценарий развития попытки мятежа. Президент встретился со служащими Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО и заявил, что все они своими действиями фактически остановили гражданскую войну. Путин указал на слаженность их действий, которая позволила не привлекать боевые подразделения из зоны специальной военной операции.