Париж, 27 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Во Франции 26 июня в первый раз испытали гиперзвуковой управляемый боевой блок (УББ) V-MAX. Об этом 27 июня сообщило издание Challenges.

Кадр из видео предполагаемого испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX

«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции», — говорится в публикации.

Уточняется, что белый след от первого полёта гиперзвукового блока было видно из Тулузы и Монпелье, а также в Аквитании и расположенной на севере Испании Стране Басков.

Также отмечается, что двигатель для блока создала компания ArianeGroup при участии Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera), он может развивать скорость свыше 6 тыс. км/ч, и для его запусков в Бискарросе построили специальную стартовую площадку.

При этом программу по созданию УББ анонсировала в 2019 году на тот момент глава минобороны страны Флоранс Парли, заявившая, что Франции нельзя ждать в этом вопросе, так как у многих стран уже есть гиперзвуковое оружие. В то же время первый запуск V-MAX должен был пройти ещё в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня британская газета The Telegraph написала, что европейский производитель ракет MBDA заявил, что собирается создать за три года прототип системы защиты от гиперзвукового оружия. Компания заявила, что намерена развернуть эту систему на всей территории Европы, и она, по мнению MBDA, сможет защитить регион от движущихся со скоростью 11 тыс. км/ч ракет.

При этом 6 июня Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) представили новую гиперзвуковую ракету «Фаттах». Отмечалось, что новая ракеты обладает повышенной точностью и хорошей маневренностью и способна двигаться со скоростью 14–15 тыс. км/ч.