В Совфеде заявили, что Украина потеряла реноме «невинной жертвы»
Сенатор Джабаров: данные ООН о пытках на Украине покончили с репутацией «белого и пушистого» Киева
Москва, 27 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Информация о том, что в тюрьмах Украины десятки мирных граждан подвергались пыткам, обнародованная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), означает, что образ Киева как ни в чём не виноватого, белого и пушистого государства начинает портиться. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июня заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что раньше на Западе и слышать не хотели ничего о том, что на Украине нарушаются права человека. Но теперь неудобная для Киева информация стала прорываться в информационное пространство. Как полагает сенатор, всё объясняется очень просто: в ООН поняли, что на Украине не всё гладко, что наступление ВСУ притормаживается, идёт очень вяло. И они не исключают, что Россия может одержать решительную победу в этом противостоянии, и поэтому не хотят ссориться с Москвой окончательно.
«Все любят только силу и уважают только её. Поэтому подготавливают ситуацию к тому, чтобы и с Украины можно было при необходимости спросить за её деяния», — объяснил член Совета Федерации.
Иными словами, Киеву дали понять, что он не может чувствовать себя неуязвимым для критики и что после того, как Россия одержит победу, ООН может сказать: «Мы же тоже критиковали Украину и понимали, что она ведёт себя неправильно». Проще говоря, ООН предусмотрительно не хочет быть критиком одной только России, чтобы сохранить лицо.
«И примеров, портящих репутацию Украины как белого и пушистого государства, будет появляться всё больше и больше. Прежнее реноме уже не пройдёт», — подытожил Джабаров.
Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало рост количества нарушений украинскими силовиками прав людей с 22 февраля 2022 года. Установлены десятки случаев пыток мирных жителей сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями. По данным УВКПЧ, чаще всего пытки применяют в местах, где задержанные находятся неофициально. Но не застрахованы от истязаний и те, кто попал в официальные следственные изоляторы.
Комментируя эту ситуацию, адвокат и правозащитник Владимир Новицкий с сожалением констатировал, что сегодня есть предвзятость в отношении России и прощение Украине всех провинностей. Поэтому, будет ли мировая реакция, пока непонятно. Однако западных санкций в отношении Киева точно не применят.
Кроме того, российская сторона неоднократно привлекала внимание мировой общественности к тому, что ВСУ и СБУ пытают как военнопленных, так и простых граждан, однако так и не была услышана международными организациями.