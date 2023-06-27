Москва, 27 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Информация о том, что в тюрьмах Украины десятки мирных граждан подвергались пыткам, обнародованная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), означает, что образ Киева как ни в чём не виноватого, белого и пушистого государства начинает портиться. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июня заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Иван Шилов ИА Регнум Совет Федерации

Он отметил, что раньше на Западе и слышать не хотели ничего о том, что на Украине нарушаются права человека. Но теперь неудобная для Киева информация стала прорываться в информационное пространство. Как полагает сенатор, всё объясняется очень просто: в ООН поняли, что на Украине не всё гладко, что наступление ВСУ притормаживается, идёт очень вяло. И они не исключают, что Россия может одержать решительную победу в этом противостоянии, и поэтому не хотят ссориться с Москвой окончательно.

«Все любят только силу и уважают только её. Поэтому подготавливают ситуацию к тому, чтобы и с Украины можно было при необходимости спросить за её деяния», — объяснил член Совета Федерации.

Иными словами, Киеву дали понять, что он не может чувствовать себя неуязвимым для критики и что после того, как Россия одержит победу, ООН может сказать: «Мы же тоже критиковали Украину и понимали, что она ведёт себя неправильно». Проще говоря, ООН предусмотрительно не хочет быть критиком одной только России, чтобы сохранить лицо.

«И примеров, портящих репутацию Украины как белого и пушистого государства, будет появляться всё больше и больше. Прежнее реноме уже не пройдёт», — подытожил Джабаров.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало рост количества нарушений украинскими силовиками прав людей с 22 февраля 2022 года. Установлены десятки случаев пыток мирных жителей сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями. По данным УВКПЧ, чаще всего пытки применяют в местах, где задержанные находятся неофициально. Но не застрахованы от истязаний и те, кто попал в официальные следственные изоляторы.

Комментируя эту ситуацию, адвокат и правозащитник Владимир Новицкий с сожалением констатировал, что сегодня есть предвзятость в отношении России и прощение Украине всех провинностей. Поэтому, будет ли мировая реакция, пока непонятно. Однако западных санкций в отношении Киева точно не применят.

Кроме того, российская сторона неоднократно привлекала внимание мировой общественности к тому, что ВСУ и СБУ пытают как военнопленных, так и простых граждан, однако так и не была услышана международными организациями.