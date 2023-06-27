Роль Запада в мятеже и танки для Росгвардии. Главные заявления Золотова

Москва, 27 июня, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Танки и тяжёлое вооружение могут появиться на вооружении Росгвардии. Об этом журналистам рассказал 27 июня директор ведомства Виктор Золотов.

РИА Новости/Сергей Гунеев Генерал армии Виктор Золотов

«Этот вопрос сейчас стоит очень остро. У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска», — сказал он.

Золотов напомнил, что у ведомства уже есть артиллерия и вертолёты, необходимы и новые виды вооружения. Как отметил директор Росгвардии, сроки оснащения будут зависеть от финансирования. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

Западные вдохновители

Кроме того, по итогам встречи президента с представителями силовых структур, участвовавшими в недопущении осуществления попытки мятежа, Золотов указал, что помогать ЧВК «Вагнер» мог Запад.

По его мнению, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК Евгения Пригожина. Так, согласно предварительным данным, западные спецслужбы были в курсе планов ЧВК заранее. При этом Золотов отметил, что информация о подготовке мятежа поступала и «из стана Пригожина».

«И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22-го по 25-е число. Что, собственно, и произошло. Это говорит о том, что всё было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось ещё выше подняться», — сказал Золотов, добавив, что причастность западных спецслужб не исключает.

Всегда готовы

Глава Росгвардии подчеркнул, что силовые структуры во время попытки мятежа сработали великолепно.

«Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться», — сказал он.

Золотов отметил, что личный состав Росгвардии задерживался на пунктах пропуска на 2–2,5 часа, работал грамотно. Благодаря этому удалось предотвратить открытие огня и жертв с обеих сторон. По словам Золотова, все силы Росгвардии во время событий были сосредоточены на подступах к Москве. При этом силовики всегда готовы к любым провокациям, если бы такие возникли в столице, были бы немедленно подавлены.

«Путин был уверен в России»

Виктор Золотов рассказал, что во время попытки вооружённого мятежа 24 июня он был на связи с президентом Владимиром Путиным и со всеми руководителями ведомств. Он сообщил, что обсуждались многие вопросы, в том числе операция по защите столицы и подступов к Москве.

На вопрос, был ли президент с самого начала уверен в России, глава Росгвардии ответил однозначно: «Абсолютно. Никаких сомнений не было»

27 июня Владимир Путин провёл встречи с представителями МВД, Минобороны, Росгвардии, ФСБ и других силовых ведомств. Глава государства поблагодарил их за отвагу, верность народу России и предотвращение хаоса, к которому мог бы привести мятеж.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816020" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Роль Запада в мятеже и танки для Росгвардии. Главные заявления Золотова

Как сообщало ИА Регнум, попытку вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла 24 июня. Как подчеркнул Путин, в прекращении мятежа решающую роль сыграла консолидация российского общества.