Москва, 27 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Власти выполняют достигнутые с участниками попытки вооружённого мятежа договорённости. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, это событие очень печальное и весьма экстраординарное и для его мирного разрешения целый ряд лиц проделал огромную работу.

«Ещё раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии президента. Договорённости реализуются», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда держит своё слово в любых вопросах — международных или внутренних.

«Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков рассказал, что Путин рассмотрит предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова встретиться с главами фракций Госдумы для обсуждения недавней попытки вооружённого мятежа. Пресс-секретарь уточнил, что пока в рабочем графике российского лидера нет такого мероприятия.

До этого представитель Кремля рассказал, что ожидает бойцов ЧВК «Вагнер» после договорённостей с предпринимателем Евгением Пригожиным. Песков уточнил, что российский лидер обозначил для них несколько вариантов дальнейших действий. Кто-то из них может заключить контракты с Минобороны, кто-то может вернуться домой, а кто-то — уйти в Белоруссию.