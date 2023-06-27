Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным
Минск, 27 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и диектор ФСБ Александр Бортников сыграли немалую роль в организации переговоров с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для остановки вооружённого мятежа. Об этом 27 июня на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал», ― уточнил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.
Белорусский лидер назвал Евкурова очень отважным человеком.
«Человек военный, ответственный, и он очень многое сделал в рамках этих переговоров», ― указал Лукашенко.
Белорусский лидер также отметил, что думал, «с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры» с Пригожиным.
«Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина», ― поделился Лукашенко.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране.
Вскоре по согласованию с ним Лукашенко переговорил с Пригожиным и смог добиться деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.
Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за попыткой мятежа в России. Он объяснил это тем, что отечество — одно, поэтому многие белорусы приняли произошедшие события близко к сердцу.
В свою очередь, российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за усилия и вклад, который тот внёс в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер». Глава государства добавил, что именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, что позволило России преодолеть этот период.