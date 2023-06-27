Минск, 27 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и диектор ФСБ Александр Бортников сыграли немалую роль в организации переговоров с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для остановки вооружённого мятежа. Об этом 27 июня на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал», ― уточнил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер назвал Евкурова очень отважным человеком.

«Человек военный, ответственный, и он очень многое сделал в рамках этих переговоров», ― указал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что думал, «с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры» с Пригожиным.

«Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина», ― поделился Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране.

Вскоре по согласованию с ним Лукашенко переговорил с Пригожиным и смог добиться деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за попыткой мятежа в России. Он объяснил это тем, что отечество — одно, поэтому многие белорусы приняли произошедшие события близко к сердцу.

В свою очередь, российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за усилия и вклад, который тот внёс в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер». Глава государства добавил, что именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, что позволило России преодолеть этот период.