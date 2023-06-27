Москва, 27 июня, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на 4 млрд рублей из-за неуплаты ранее вынесенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России штрафа. Об этом 27 июня говорится в сообщении ведомства.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Компания дополнительно должна заплатить более 4 млрд рублей в бюджет Российской Федерации. Сегодня Мировой суд вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», — сообщила антимонопольная служба.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году ФАС установила, что правила приостановления доступа к аккаунтам и их блокировки, а также обращения контента на видеохостинге YouTube непрозрачны и непредсказуемы, что означает злоупотребление доминирующим положением на рынке. В этой связи антимонопольная служба наложила на Google штраф в размере более двух млрд рублей.

Компания предприняла попытку обжаловать вынесенное решение и назначенный штраф, но Девятый арбитражный апелляционный суд признал ранее принятое решение законным. На выплату штрафов у Google есть 60 дней с момента вступления в силу судебного постановления.