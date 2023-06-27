Москва, 27 июня, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Самолёт Ил-96 из правительственного отряда вылетел в Вашингтон, чтобы забрать из США российских дипломатов. Об этом 27 июня сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

ТАСС/ EPA/SERGEI ILNITSKY

Как отметила дипломат, ранее некоторые СМИ возбудились по поводу направляющегося в США российского борта.

«Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания», — написала она.

Захарова уточнила, что в этом случае речь не о высылке, а об созданных американской стороной ограничениях в работе российских загранучреждений.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на данные портала Flightradar24 о вылетевшем из Москвы в Вашингтон утром 27 июня правительственном самолёте Ил-96-300. Отмечалась, что борт должен прибыть в США в 20:41 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая рассказала, что спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов, которые работают в миссии России при всемирной организации. Она уточнила, что для этого используется контекстная реклама в интернете.

Позднее она заявила, что Вашингтон не собирается решать проблемы невыдачи виз российским дипломатам, принимающим участие в работе ООН. Заболоцкая указал, что также остро стоит вопрос визовой дискриминации граждан России, которые прошли конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работают в нём.