Москва, 28 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские библиотеки оцифровали в высоком качестве и выложили в открытый доступ уже более 32 тысяч старинных книг, рукописей, а также других особо ценных документов. Пользователями портала «Книжные памятники», где размещены эти уникальные материалы, стали почти 2 млн человек, сообщили ИА Регнум в Министерстве культуры РФ. Всё представленное народное достояние в мельчайших деталях можно рассмотреть прямо с экрана компьютера или смартфона. Для удобства созданы 28 тематических разделов.

пресс-служба правительства Удмуртии Пример подготовленной к оцифровке книги

Работу по оцифровке с 2019 года по национальному проекту «Культура» ведут специалисты Российской государственной и Российской национальной библиотек совместно с представителями десятков других учреждений из самых разных регионов России: от Сахалина до Смоленска, от Карелии до Алании. В 2023 году число участников проекта достигло 56 — рекорд за всё время работы. Всего до конца 2024 года будет оцифровано 48 тысяч документов.

Новинками на портале в 2023 году станут ещё порядка 8 тысяч документов, сообщил ИА Регнум директор по цифровизации Российской государственной библиотеки Михаил Шубин. По его словам, коллекцию пополнят российские дореволюционные газеты, гравюры с изображениями городов и видов Российской империи, документы, связанные с военной историей России, и некоторые другие. А аннотации, подготовленные к избранным книжным памятникам специалистами-книговедами, помогут узнать много нового об участниках исторических событий, об авторах произведений и о мастерах, работавших над созданием книг, о коллекционерах-библиофилах и о многом другом.

К примеру, любой, кому небезразлична история Отечества, сможет ознакомиться, например, с письмом царя Алексея Михайловича к сестрам (с собственноручной припиской), отправленным из одного из военных походов середины XVII века, сообщил Михаил Шубин. Также, по его словам, будет доступен к исследованию рукописный отчет байдарочной экспедиции П. Корсаковского и Ф. Колмакова, обследовавших побережья русской Америки к северу от Аляски в 1818 году. Помимо этого, можно будет просмотреть альбомы вырезок из английской прессы 1907–1908 годов, посвященных визиту императрицы Марии Федоровны в Великобританию.

К просмотру готовят и образцы каллиграфии кисти китайского императора Канси, и сборник псалмов, изданный на коптском языке. Любители живописи смогут восхититься мастерством художников, иллюстрировавших рукописный французский часослов XV века. Коллекцию дополняют цифровые копии редких и ценных документов, созданные в рамках других программ и обогащающие представление о книжных богатствах фондохранилищ России.

Ценные фонды оцифровывают в Шушенской Центральной библиотеке имени Крупской в Красноярском крае. Эта модельная библиотека обладает огромным хранилищем газет, но периодика, которая пользуется большим спросом, со временем ветшает.

«В нашем фонде более 240 редких изданий. Часть из этих экземпляров была выпущена до революции. Посетители библиотеки очень интересуются старинной литературой и, конечно же, хотели бы изучить ее, полистать. Но, к сожалению, хрупкие и уже достаточно ветхие экземпляры мы выдавать не можем», — сообщили ИА Регнум в Шушенской библиотеке.

На помощь пришла оцифровка. Так у всех жителей появляется возможность детально изучить содержание старинных изданий. «И единовременно такую книгу может читать сразу несколько человек. Это очень удобно, а главное — помогает сохранить наши литературные драгоценности. Так что смело можно сказать, что нацпроект «Культура» продлевает и сохраняет жизнь литературных памятников России», — говорят красноярские библиотечные работники.

Задачу сохранить газеты и в то же время предоставить к ним доступ помогает решать профессиональный компактный книжный сканер. Техника предназначена для бесконтактной оцифровки книг, газет, чертежей, сшитых и крупноформатных документов. «Технология достаточно проста: нужно поместить документ в область сканирования, и сканер сам отсканирует, обрезает или поворачивает документ для получения оптимального изображения. Достаточно просто подкладывать документы для сканирования (или переворачивать страницы книги), что позволяет обрабатывать до 60 страниц в минуту», — рассказывают специалисты модельной библиотеки.

Первым делом сотрудники Шушенской библиотеки начали сканировать периодику советской печати. В центре внимания оказалась общественно-политическая газета Шушенского района «Ленинская искра». На сегодняшний день оцифровано восемь изданий Надежды Крупской и 392 экземпляра газеты «Ленинская искра». В течение года здесь планируют сформировать собственную краеведческую базу данных и оцифровать ещё 305 изданий.

Вторую жизнь книгам дают и в Калмыкии. В 2023 году 27 самых уникальных книг из собрания Нацбиблиотеки им. Амур-Санана сможет увидеть любой желающий. Для оцифровки были выбраны произведения 14 авторов, созданные в 1957–1970-е годы. Это выдающиеся калмыцкие писатели и поэты — Давид Кугультинов, Санджи Каляев, Тимофей Бембеев, Егор Буджалов, Хасыр Сян-Белгин, Константин Эрендженов и другие.

«Во–первых, это первые годы возвращения калмыцкого народа из депортации, а во-вторых, это первые печатные издания на родном языке и изданные местным издательством», — объяснила в беседе с ИА Регнум выбор изданий для оцифровки заведующая центром национальной библиографии Нацбиблиотеки Галина Лиджиева.

Нацпроект «Культура» — это уникальная возможность региональным библиотекам сохранить и дать вторую жизнь книжным памятникам, расширить возможности желающих ознакомиться с литературой и культурой других народов, считает Галина Лиджиева.

Как сообщало ИА Регнум, в центре нацпроекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Оцифровка 48 тысяч книжных памятников будет способствовать сохранению уникального литературного наследия страны и сделает его доступнее.